О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

VEERDNAA

VEERDNAA

,

GLOSSY

Сингл  ·  2021

Растения

Контент 18+

#Русский рэп#Рэп
VEERDNAA

Артист

VEERDNAA

Релиз Растения

#

Название

Альбом

1

Трек Растения

Растения

GLOSSY

,

VEERDNAA

Растения

2:53

Информация о правообладателе: GLOOSSY
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Dead Drugs
Dead Drugs2022 · Сингл · GLOSSY
Релиз Мерседес
Мерседес2022 · Сингл · York
Релиз Каждый день
Каждый день2021 · Сингл · VEERDNAA
Релиз Drugdiller
Drugdiller2021 · Сингл · GLOSSY
Релиз Чувства
Чувства2021 · Сингл · Lic
Релиз Потерял себя
Потерял себя2021 · Сингл · VEERDNAA
Релиз Lollilop
Lollilop2021 · Сингл · Lic
Релиз В разбитых мечтах
В разбитых мечтах2021 · Альбом · VEERDNAA
Релиз Завис
Завис2021 · Сингл · Whitest
Релиз Абонент
Абонент2021 · Сингл · Dangerous
Релиз Мясо
Мясо2021 · Сингл · GLOSSY
Релиз Wow
Wow2021 · Сингл · VEERDNAA
Релиз Растения
Растения2021 · Сингл · VEERDNAA
Релиз Растения
Растения2021 · Сингл · VEERDNAA
Релиз Свет
Свет2021 · Сингл · VEERDNAA

Похожие альбомы

Релиз Irgendwo Zwischen Herz Und Asphalt
Irgendwo Zwischen Herz Und Asphalt2024 · Альбом · Arash
Релиз LOVETCNOW
LOVETCNOW2021 · Альбом · RVMZES
Релиз M.O.A.M.M
M.O.A.M.M2020 · Альбом · KingKarambit
Релиз LOST IN THE CITY Pt. 1
LOST IN THE CITY Pt. 12015 · Сингл · Bryan Cha$e
Релиз Etoh
Etoh2023 · Сингл · Etoh
Релиз CLOUT CHASER 2
CLOUT CHASER 22023 · Сингл · MAKKES
Релиз Gangsta
Gangsta2024 · Сингл · Rido Zloy
Релиз Guap and Trap
Guap and Trap2021 · Альбом · Ice Guap
Релиз Тт
Тт2020 · Сингл · Nazar
Релиз LNO
LNO2023 · Альбом · Febage
Релиз К черту любовь
К черту любовь2023 · Сингл · Макушка
Релиз Растения
Растения2021 · Сингл · VEERDNAA

Похожие артисты

VEERDNAA
Артист

VEERDNAA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож