Информация о правообладателе: Пётр Верхотуров
Сингл · 2022
Несказанно желанна
Другие альбомы артиста
Сердце2025 · Сингл · Пётр Верхотуров
Моя девочка2025 · Сингл · Пётр Верхотуров
Любовь2024 · Сингл · Пётр Верхотуров
Яркая звезда2024 · Сингл · Пётр Верхотуров
А я бы станцевал2024 · Сингл · Пётр Верхотуров
Жгучая как соль2024 · Сингл · Пётр Верхотуров
Слёзы не в счёт2023 · Сингл · Пётр Верхотуров
Мечта2023 · Сингл · Пётр Верхотуров
Наташка2023 · Сингл · Пётр Верхотуров
Прошепчу твоё имя2023 · Сингл · Пётр Верхотуров
Ещё не вечер, брат2022 · Сингл · Пётр Верхотуров
Сказка для двоих2022 · Сингл · Пётр Верхотуров
Мне бы2022 · Сингл · Пётр Верхотуров
Подарите мне одну мечту2022 · Сингл · Пётр Верхотуров
Несказанно желанна2022 · Сингл · Пётр Верхотуров