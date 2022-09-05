Информация о правообладателе: Wendel Moreira
Сингл · 2022
Pronto pra Sextar
Apaga Apaga Apaga2025 · Сингл · Wendel Moreira
Arruma um Bão2025 · Сингл · Wendel Moreira
Ai Amor2025 · Сингл · Wendel Moreira
As Mais Tocadas2024 · Альбом · Wendel Moreira
Mix de Sucessos2024 · Альбом · Wendel Moreira
Carnaval Com Wm2023 · Альбом · Wendel Moreira
Ep Em Ritmo de Forró2023 · Сингл · Wendel Moreira
Pronto pra Sextar2022 · Сингл · Wendel Moreira
Meu Baby2022 · Сингл · Wendel Moreira