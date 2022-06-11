Информация о правообладателе: Akayama João
Сингл · 2022
No Momento Que Foge, Deus Está
Другие альбомы артиста
Pq Eu Gosto de Vc2024 · Сингл · Akayama João
O Amor É o Carinho2024 · Сингл · Akayama João
Além das Montanhas2024 · Сингл · Akayama João
Me Ensina o Meu Momento2024 · Сингл · Akayama João
Quero Renascer2024 · Сингл · Akayama João
A Vida nos Mostra o Amor2024 · Сингл · Akayama João
Quero Ver Você Sempre em Paz2024 · Сингл · Akayama João
Quero Mais Amor e Paz2024 · Сингл · Akayama João
Eu Não Sei Viver Sem Vc2024 · Сингл · Akayama João
Estou Carente de Vc2024 · Сингл · Akayama João
Eu Preciso de Vc2024 · Сингл · Akayama João
Eu Quero um Amor2024 · Сингл · Akayama João
Eu Sei2024 · Сингл · Akayama João
Estou Sozinho2024 · Сингл · Akayama João
Eu, Você e Ninguém Mais2024 · Сингл · Akayama João
Eu Persigo o Amor2024 · Сингл · Akayama João
Sou Poema do Universo2024 · Сингл · Akayama João
Minha Terra, Minha Herança2023 · Сингл · Akayama João
Ele É Rei2023 · Сингл · Akayama João