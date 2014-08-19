О нас

Big Los

Big Los

,

Chino

Альбом  ·  2014

Mr Tranza

Контент 18+

#Латинская
Big Los

Артист

Big Los

Релиз Mr Tranza

#

Название

Альбом

1

Трек 125 Gramos

125 Gramos

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

2:15

2

Трек Extraordinario

Extraordinario

Big Los

,

Chino

,

LOW G

,

Charlie D

Mr Tranza

5:19

3

Трек Tengo Más Soda

Tengo Más Soda

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

Mr Tranza

3:53

4

Трек Borracho y Coco

Borracho y Coco

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

6:55

5

Трек Mr Tranzas

Mr Tranzas

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

3:58

6

Трек Astronautas en la Clase

Astronautas en la Clase

Big Los

,

Chino

,

Charlie D

Mr Tranza

3:26

7

Трек 2:00 Am

2:00 Am

Big Los

,

Chino

,

Fingazz On The Track

Mr Tranza

3:34

8

Трек Hard To Breath

Hard To Breath

Big Los

,

Chino

,

David Rolas

Mr Tranza

4:10

9

Трек Been In The Game

Been In The Game

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

4:23

10

Трек No Necesito Nada

No Necesito Nada

Big Los

,

Chino

,

j money

Mr Tranza

4:26

11

Трек Someone Gonna Get Shot

Someone Gonna Get Shot

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

4:18

12

Трек Grito de Mi Barrio

Grito de Mi Barrio

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

6:02

13

Трек Naco Fabuloso

Naco Fabuloso

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

4:12

14

Трек Loca

Loca

Big Los

,

Chino

Mr Tranza

2:54

Информация о правообладателе: Mercado Negro Records
