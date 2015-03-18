О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Gustag0lmc

Gustag0lmc

,

Jeferson Marques

,

Luis Silva

Сингл  ·  2015

Mina Envolvente

#Рэп
Gustag0lmc

Артист

Gustag0lmc

Релиз Mina Envolvente

#

Название

Альбом

1

Трек Mina Envolvente

Mina Envolvente

Gustag0lmc

,

Luis Silva

,

Jeferson Marques

Mina Envolvente

3:39

Информация о правообладателе: Gustag0lmc
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз E.N.S.V
E.N.S.V2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Jontex
Jontex2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Festinha
Festinha2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз VIDA RASA
VIDA RASA2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз JURO QUE AMO ESSA VIDA
JURO QUE AMO ESSA VIDA2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз NOVINHA SAFADA
NOVINHA SAFADA2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз ROCK'STAR
ROCK'STAR2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз LIMÃO COM GIN
LIMÃO COM GIN2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз MUNDO DO NEMO
MUNDO DO NEMO2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз SHAWTTY
SHAWTTY2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Ando Bem
Ando Bem2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Midas
Midas2025 · Сингл · Periferia
Релиз Na Visão
Na Visão2025 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Bala no copo
Bala no copo2025 · Сингл · 7K MOB
Релиз Veganas
Veganas2024 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Dimenss
Dimenss2023 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Em Cima de Mim
Em Cima de Mim2023 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Eu Lembrei de Você
Eu Lembrei de Você2022 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Dia de Tbt
Dia de Tbt2020 · Сингл · Gustag0lmc
Релиз Oh Céu
Oh Céu2020 · Сингл · Gustag0lmc

Gustag0lmc
Артист

Gustag0lmc

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож