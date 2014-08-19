О нас

Novo Tempo

Novo Tempo

Альбом  ·  2014

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

#Латинская
Novo Tempo

Артист

Novo Tempo

Релиз Duetos Novo Tempo, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек Muito Mais (Playback)

Muito Mais (Playback)

Novo Tempo

,

Daniel Ludtke

,

Joyce Carnassale

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:40

2

Трек Quando a Luz Se Apagar (Playback)

Quando a Luz Se Apagar (Playback)

Novo Tempo

,

Tarsis Iraídes

,

Rafaela Pinho

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:38

3

Трек Vitória (Playback)

Vitória (Playback)

Novo Tempo

,

Marquinhos Maraial

,

Cintia Alves

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:02

4

Трек Amor Teimoso (Playback)

Amor Teimoso (Playback)

Novo Tempo

,

Jeferson Pillar

,

Melissa Barcelos

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

3:11

5

Трек Descando e Paz (Playback)

Descando e Paz (Playback)

Novo Tempo

,

Darlene Lima

,

Diene

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:57

6

Трек Paz (Playback)

Paz (Playback)

Novo Tempo

,

Fernando Iglesias

,

Jairo Souza

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:10

7

Трек Meu Louvor (Playback)

Meu Louvor (Playback)

Novo Tempo

,

Vagner Dida

,

Fernanda Lara

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:52

8

Трек Quão Alto Eu Poderia Ir (Playback)

Quão Alto Eu Poderia Ir (Playback)

Novo Tempo

,

Laura Morena

,

Regina Mota

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:34

9

Трек Mais (Playback)

Mais (Playback)

Novo Tempo

,

Rawfy Welton

,

Riane Junqueira

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

4:49

10

Трек A Voz (Playback)

A Voz (Playback)

Novo Tempo

,

Marllos Molino

,

Joyce Zanardi

Duetos Novo Tempo, Vol. 4

3:37

Информация о правообладателе: Novo Tempo
