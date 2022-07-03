Информация о правообладателе: Tereza Cristina
Сингл · 2022
Minhas Qualidades
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Me Deixe Ir2024 · Сингл · nova baladak
Nada Vai Adiantar2024 · Сингл · Tereza Cristina
Mega Sena2024 · Сингл · Tereza Cristina
Flores Que Plantei2024 · Сингл · Tereza Cristina
Bateu a Química2024 · Сингл · Tereza Cristina
Amor Doente2024 · Сингл · Tereza Cristina
Edredom2023 · Сингл · Tereza Cristina
Mães a Coroar2023 · Сингл · Acilene Barros
Minhas Qualidades2022 · Сингл · Tereza Cristina
Eu Choro2022 · Сингл · Mc Tocha
Mais uma Estação2022 · Альбом · Tereza Cristina
Do Outro Lado da Esquina (Remix)2020 · Сингл · Tereza Cristina
Tereza Cristina2020 · Альбом · Tereza Cristina
Aconteceu2020 · Альбом · Tereza Cristina
Tereza Cristina2020 · Альбом · Tereza Cristina