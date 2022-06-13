О нас

Josias Marques

Josias Marques

Альбом  ·  2022

A Minha Alma Deseja Ver-Te

#Альтернативный рок
Josias Marques

Артист

Josias Marques

Релиз A Minha Alma Deseja Ver-Te

#

Название

Альбом

1

Трек A Minha Alma Deseja Ver-Te

A Minha Alma Deseja Ver-Te

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

3:39

2

Трек Senhor, Tu És a Minha Porção

Senhor, Tu És a Minha Porção

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

4:16

3

Трек O Que Ser Entrego a Cristo

O Que Ser Entrego a Cristo

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

3:59

4

Трек Soa a Trombeta

Soa a Trombeta

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

3:58

5

Трек Na Plenitude Estarei

Na Plenitude Estarei

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

3:59

6

Трек A Graça Inefável de Deus

A Graça Inefável de Deus

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

4:16

7

Трек Muitos, por Fé, Aceitaram Jesus

Muitos, por Fé, Aceitaram Jesus

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

2:39

8

Трек O Meu Socorro Vem do Senhor

O Meu Socorro Vem do Senhor

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

4:16

9

Трек Senhor, Conforta Meu Coração

Senhor, Conforta Meu Coração

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

3:07

10

Трек Éramos Mortos nas Obras Más

Éramos Mortos nas Obras Más

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

3:12

11

Трек Ó Senhor, Tú Me Conheces

Ó Senhor, Tú Me Conheces

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

2:23

12

Трек Sempre a Cristo Fiéis

Sempre a Cristo Fiéis

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

4:09

13

Трек Ó Senhor, Vem Visitar-Me

Ó Senhor, Vem Visitar-Me

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

2:40

14

Трек É Bom Louvar ao Criador

É Bom Louvar ao Criador

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

5:08

15

Трек Granjeai, Granjeai os Talentos

Granjeai, Granjeai os Talentos

Josias Marques

A Minha Alma Deseja Ver-Te

4:23

Информация о правообладателе: Josias Marques
