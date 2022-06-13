О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dj Magno

Dj Magno

,

MC MN

,

Mc Rd

Сингл  ·  2022

Piui Tic Tac Vs Tô Pronto e Preparado

Контент 18+

#Латинская
Dj Magno

Артист

Dj Magno

Релиз Piui Tic Tac Vs Tô Pronto e Preparado

#

Название

Альбом

1

Трек Piui Tic Tac Vs Tô Pronto e Preparado

Piui Tic Tac Vs Tô Pronto e Preparado

MC MN

,

Mc Rd

,

Dj Magno

Piui Tic Tac Vs Tô Pronto e Preparado

2:22

Информация о правообладателе: M13 PRODUTORA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Vou Sentar Vou Rebolar
Vou Sentar Vou Rebolar2025 · Сингл · Dj Magno
Релиз Senta Gostosin
Senta Gostosin2025 · Сингл · Mc Delux
Релиз Melodia Agressiva
Melodia Agressiva2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз É Catucada Diferente
É Catucada Diferente2025 · Сингл · Mc Rd
Релиз Prefiro Ficar Solteiro
Prefiro Ficar Solteiro2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Que Eu Vou Te Fudê
Que Eu Vou Te Fudê2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Ela É do Job (Valorizada)
Ela É do Job (Valorizada)2025 · Сингл · MC Tilbita
Релиз É Porradão Socadão
É Porradão Socadão2025 · Сингл · Mc Natan SB
Релиз Novinha da Zona Norte
Novinha da Zona Norte2025 · Сингл · MC BN
Релиз Beat das Favelas
Beat das Favelas2025 · Сингл · Mc GW
Релиз Baile Lotado
Baile Lotado2025 · Сингл · Mc Topre
Релиз Roça Roça em Outro Mundo
Roça Roça em Outro Mundo2025 · Сингл · MC GIMENES
Релиз Maria Bandidinho
Maria Bandidinho2025 · Сингл · MC Jhey
Релиз O Furduncinho É no 12 Vs Geme Baixo Put4
O Furduncinho É no 12 Vs Geme Baixo Put42025 · Сингл · MC BN
Релиз Nois Ta Comendo as Put4 de Graça no Motelzinho
Nois Ta Comendo as Put4 de Graça no Motelzinho2025 · Сингл · MC PANDA
Релиз Berimbau do Ploc Ploc - Encima da Xre
Berimbau do Ploc Ploc - Encima da Xre2025 · Сингл · Dj Magno
Релиз Cuidado Com a Cadeira do Datena
Cuidado Com a Cadeira do Datena2024 · Сингл · Dj Magno
Релиз Eu Dirigindo Ela Mamando
Eu Dirigindo Ela Mamando2024 · Сингл · Mc Delux
Релиз Tudo Mentira
Tudo Mentira2024 · Сингл · Mc Delux
Релиз Coracao Ta Pros Dois Lados
Coracao Ta Pros Dois Lados2024 · Сингл · MC PANDA

Похожие артисты

Dj Magno
Артист

Dj Magno

Jerry Smith
Артист

Jerry Smith

Mc Menor da VG
Артист

Mc Menor da VG

Dj Juninho Mpc
Артист

Dj Juninho Mpc

MC Yuri
Артист

MC Yuri

Vitinho Polêmico
Артист

Vitinho Polêmico

Encontro de MC's
Артист

Encontro de MC's

É O CAVERINHA
Артист

É O CAVERINHA

NGKS
Артист

NGKS

Fb de Saquarema
Артист

Fb de Saquarema

Mc Jl o Unico
Артист

Mc Jl o Unico

MC João
Артист

MC João

MC Lobinho
Артист

MC Lobinho