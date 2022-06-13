О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Mc Mr. Bim

Mc Mr. Bim

,

Dj Magno

Сингл  ·  2022

Hoje Eu Vou Tacar o Piru Nessa Mulher Banguela

Контент 18+

#Латинская
Mc Mr. Bim

Артист

Mc Mr. Bim

Релиз Hoje Eu Vou Tacar o Piru Nessa Mulher Banguela

#

Название

Альбом

1

Трек Hoje Eu Vou Tacar o Piru Nessa Mulher Banguela

Hoje Eu Vou Tacar o Piru Nessa Mulher Banguela

Mc Mr. Bim

,

Dj Magno

Hoje Eu Vou Tacar o Piru Nessa Mulher Banguela

2:33

Информация о правообладателе: M13 PRODUTORA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

