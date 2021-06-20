О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shirin

Shirin

Сингл  ·  2021

Qissai Ishq

#Эмбиент
Shirin

Артист

Shirin

Релиз Qissai Ishq

#

Название

Альбом

1

Трек Qissai Ishq

Qissai Ishq

Shirin

Qissai Ishq

3:06

Информация о правообладателе: Panjsher media
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз А ты танцуй
А ты танцуй2025 · Сингл · Shirin
Релиз Su Buylap
Su Buylap2025 · Сингл · Shirin
Релиз Olo Yulnen Tuzane
Olo Yulnen Tuzane2025 · Сингл · Shirin
Релиз Chakra
Chakra2025 · Сингл · Shirin
Релиз Yondirma Yolg'iz
Yondirma Yolg'iz2024 · Сингл · Shirin
Релиз Bacha Bazebi Dangara
Bacha Bazebi Dangara2024 · Сингл · Shirin
Релиз GALBI
GALBI2024 · Сингл · Dauphin
Релиз Ман ёри туям
Ман ёри туям2023 · Сингл · Shirin
Релиз Jetzt Kommt Sommer (Trance Edit)
Jetzt Kommt Sommer (Trance Edit)2023 · Сингл · Shirin
Релиз Jetzt Kommt Sommer
Jetzt Kommt Sommer2023 · Сингл · Shirin
Релиз Hayfi Padarum
Hayfi Padarum2023 · Сингл · Shirin
Релиз Busai khayoli
Busai khayoli2023 · Сингл · Shirin
Релиз Be Tu Nametonam
Be Tu Nametonam2022 · Сингл · Shirin
Релиз Себум доди
Себум доди2022 · Сингл · Shirin
Релиз Freestyle
Freestyle2022 · Сингл · Shirin
Релиз «Oham bigirad»
«Oham bigirad»2022 · Сингл · Shirin
Релиз Самая Моя
Самая Моя2021 · Сингл · Shirin
Релиз Qissai Ishq
Qissai Ishq2021 · Сингл · Shirin
Релиз Sway
Sway2021 · Сингл · Andrelli
Релиз Gegend
Gegend2020 · Альбом · Shirin

Похожие альбомы

Релиз Zendegiye Man
Zendegiye Man2011 · Альбом · Babak Jahanbakhsh
Релиз Samarqand
Samarqand2021 · Альбом · Sherzod Uzoqov
Релиз Таджичка моя
Таджичка моя2022 · Сингл · Руслан Алиев
Релиз Nəfəsim
Nəfəsim2022 · Альбом · Vuqar Seda
Релиз Симпатичная
Симпатичная2020 · Сингл · Azizbek Juraev
Релиз Man Bahat Ghahram
Man Bahat Ghahram2021 · Альбом · Amir Tataloo
Релиз Отама безор мекнм
Отама безор мекнм2022 · Сингл · Чонибеки Чурабек
Релиз Deymedusher
Deymedusher2019 · Сингл · Nigar Muharrem
Релиз Love Again
Love Again2017 · Альбом · Hamed Homayoun
Релиз Delbar
Delbar2021 · Сингл · Mohammad Heshmati
Релиз Yar Mene Leyla Kimi Görünür
Yar Mene Leyla Kimi Görünür2025 · Сингл · Tural Sedalı
Релиз Розы Для Тебя
Розы Для Тебя2021 · Сингл · Ruslan Bakinskiy

Похожие артисты

Shirin
Артист

Shirin

Vuqar Seda
Артист

Vuqar Seda

Sherzod Uzoqov
Артист

Sherzod Uzoqov

To'lqin Jabborov
Артист

To'lqin Jabborov

BigSam
Артист

BigSam

Dilafruz Hayitmetova
Артист

Dilafruz Hayitmetova

Dayanch Jumaev
Артист

Dayanch Jumaev

Aynur Sevimli
Артист

Aynur Sevimli

Amin Rostami
Артист

Amin Rostami

Tamer Ashour
Артист

Tamer Ashour

Balqees
Артист

Balqees

Alisher
Артист

Alisher

Anisai Aziz
Артист

Anisai Aziz