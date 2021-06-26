О нас

Информация о правообладателе: Bisdré Santos
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Na Maciota
Na Maciota2025 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Carregado de Emoção
Carregado de Emoção2024 · Сингл · Andrezinho do Cavaco
Релиз Porto
Porto2024 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Ave D'água
Ave D'água2023 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Ogum
Ogum2023 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Cheia de Saudade
Cheia de Saudade2023 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Ave Maria
Ave Maria2022 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Canção do Silêncio (Omolu)
Canção do Silêncio (Omolu)2022 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Iroko (Canção do Tempo)
Iroko (Canção do Tempo)2022 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз Falena
Falena2022 · Сингл · Bisdré Santos
Релиз De Dionísio Para Koré
De Dionísio Para Koré2021 · Сингл · Bisdré Santos

Bisdré Santos
Артист

Bisdré Santos

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож