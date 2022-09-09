О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DOZA (IZAI)

DOZA (IZAI)

Сингл  ·  2022

Идём на свет

#Русский рэп#Рэп
DOZA (IZAI)

Артист

DOZA (IZAI)

Релиз Идём на свет

#

Название

Альбом

1

Трек Идём на свет

Идём на свет

DOZA (IZAI)

Идём на свет

2:47

Информация о правообладателе: OG Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Вороны
Вороны2024 · Сингл · ТИМО
Релиз Поворот не туда
Поворот не туда2023 · Сингл · DOZA (IZAI)
Релиз Прайд
Прайд2023 · Сингл · Пыха Пулемёт
Релиз Дорога на верха
Дорога на верха2022 · Сингл · ТИМО
Релиз Идём на свет
Идём на свет2022 · Сингл · DOZA (IZAI)
Релиз ALL TRACKS
ALL TRACKS2022 · Альбом · DOZA (IZAI)
Релиз С самого дна
С самого дна2022 · Сингл · DOZA (IZAI)
Релиз Классика
Классика2022 · Сингл · DOZA (IZAI)
Релиз Urban
Urban2022 · Сингл · DOZA (IZAI)
Релиз Игрушка
Игрушка2022 · Сингл · DOZA (IZAI)
Релиз Лишь для нас с тобой
Лишь для нас с тобой2022 · Сингл · DOZA (IZAI)

Похожие артисты

DOZA (IZAI)
Артист

DOZA (IZAI)

Lady Bro
Артист

Lady Bro

Xamm
Артист

Xamm

GiP$Y PRINCE
Артист

GiP$Y PRINCE

ELWAI
Артист

ELWAI

Hasman
Артист

Hasman

2109
Артист

2109

Blyizar
Артист

Blyizar

Электроник
Артист

Электроник

Cheeno
Артист

Cheeno

Ramzes
Артист

Ramzes

Favé
Артист

Favé

Saymon
Артист

Saymon