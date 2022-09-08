Информация о правообладателе: RizaNova
Сингл · 2022
Dil ozorim
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Pulim yetmadi2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Dadam2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Hudo saqlasin2025 · Сингл · Shavkat Zulfiqor
Nomardlar2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Jonim bolam2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Onamga tegma2025 · Альбом · Baxtiyor G'oziyev
Sirli dunyo2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Otajon2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Qizil olma2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Do'stlarim2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Yigitning chontagi2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Mayam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Akam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Bahor qaytmaydi2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Onamga tegma (new version)2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Xotira2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Jon bergan bolam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Bilmaysan onam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Yuragimga yashirganlarim2022 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Oshiq yigit2022 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev