О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Baxtiyor G'oziyev

Baxtiyor G'oziyev

Сингл  ·  2022

Dil ozorim

#Поп
Baxtiyor G'oziyev

Артист

Baxtiyor G'oziyev

Релиз Dil ozorim

#

Название

Альбом

1

Трек Dil ozorim

Dil ozorim

Baxtiyor G'oziyev

Dil ozorim

3:55

Информация о правообладателе: RizaNova
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pulim yetmadi
Pulim yetmadi2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Dadam
Dadam2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Hudo saqlasin
Hudo saqlasin2025 · Сингл · Shavkat Zulfiqor
Релиз Nomardlar
Nomardlar2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Jonim bolam
Jonim bolam2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Onamga tegma
Onamga tegma2025 · Альбом · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Sirli dunyo
Sirli dunyo2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Otajon
Otajon2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Qizil olma
Qizil olma2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Do'stlarim
Do'stlarim2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Yigitning chontagi
Yigitning chontagi2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Mayam
Mayam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Akam
Akam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Bahor qaytmaydi
Bahor qaytmaydi2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Onamga tegma (new version)
Onamga tegma (new version)2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Xotira
Xotira2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Jon bergan bolam
Jon bergan bolam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Bilmaysan onam
Bilmaysan onam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Yuragimga yashirganlarim
Yuragimga yashirganlarim2022 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Oshiq yigit
Oshiq yigit2022 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev

Похожие альбомы

Релиз Uletay
Uletay2024 · Сингл · E-Man
Релиз Bu Xayot
Bu Xayot2020 · Сингл · Hilola Hamidova
Релиз Ayt sotib oldilar qancha tilloga
Ayt sotib oldilar qancha tilloga2022 · Сингл · Javohir Usmon
Релиз Pora-pora
Pora-pora2022 · Сингл · Abduhalil
Релиз Kelasanmi
Kelasanmi2024 · Сингл · Abduhalil
Релиз Qizg'onardim o'zimdan
Qizg'onardim o'zimdan2022 · Сингл · Seero7
Релиз Jayron
Jayron2023 · Сингл · Shaxboz Sultonov
Релиз Heute Nicht Original
Heute Nicht Original2021 · Сингл · Niloo
Релиз Ты моя Лейла
Ты моя Лейла2021 · Альбом · SADIR
Релиз Nəyimə Lazım
Nəyimə Lazım2024 · Сингл · Naira Seyidova

Похожие артисты

Baxtiyor G'oziyev
Артист

Baxtiyor G'oziyev

Abdujalil Qo'qonov
Артист

Abdujalil Qo'qonov

Elyor Meliboyev
Артист

Elyor Meliboyev

Abdulla Qurbonov
Артист

Abdulla Qurbonov

Nodiraxon Subxonova
Артист

Nodiraxon Subxonova

Bekzod Haqqiyev
Артист

Bekzod Haqqiyev

Muhammadziyo Anvarov
Артист

Muhammadziyo Anvarov

Sunnatillo Do'stov
Артист

Sunnatillo Do'stov

Yusuf Eltoyev
Артист

Yusuf Eltoyev

Asrorbek Abduxamidov
Артист

Asrorbek Abduxamidov

Sardor Rasulov
Артист

Sardor Rasulov

Ahror Mahmudov
Артист

Ahror Mahmudov

Otabek Abdualiyev
Артист

Otabek Abdualiyev