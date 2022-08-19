О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Lucca Medeiros

Сингл  ·  2022

Cópia Perdida

Контент 18+

#Поп
Артист

Релиз Cópia Perdida

Трек Cópia Perdida

Cópia Perdida

Lucca Medeiros

Cópia Perdida

2:37

Информация о правообладателе: AgitoFunk
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Apegado na Gente
Apegado na Gente2025 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз O Romântico dos Românticos
O Romântico dos Românticos2025 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Forró Com Cana
Forró Com Cana2024 · Альбом · Lucca Medeiros
Релиз Só Pensando em Você
Só Pensando em Você2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Chorando e Sentando
Chorando e Sentando2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Maçã Verde / Nós Marola
Maçã Verde / Nós Marola2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Uma Estrela
Uma Estrela2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Confissões
Confissões2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Dois Tristes
Dois Tristes2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Vai Cavala
Vai Cavala2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Resenha Ma’lucca
Resenha Ma’lucca2024 · Альбом · Lucca Medeiros
Релиз Carnavrau
Carnavrau2024 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Deixa
Deixa2023 · Сингл · Lucca Medeiros
Релиз Quando a Chuva Passar
Quando a Chuva Passar2023 · Сингл · Lucca Medeiros

