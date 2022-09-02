О нас

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner

Альбом  ·  2022

Karel Krautgartner 100

#Поп
Karel Krautgartner

Артист

Karel Krautgartner

Релиз Karel Krautgartner 100

#

Название

Альбом

1

Трек Případ ještě nekončí

Případ ještě nekončí

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:43

2

Трек Rytmus v patách

Rytmus v patách

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:47

3

Трек Žárlivost

Žárlivost

Karel Krautgartner

,

Orchestr Karla Krautgartnera

Karel Krautgartner 100

2:37

4

Трек Mlhavý den

Mlhavý den

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

3:12

5

Трек Itapa-conga

Itapa-conga

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:26

6

Трек Eukalyptus

Eukalyptus

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:31

7

Трек Cesta ke hvězdám

Cesta ke hvězdám

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

3:39

8

Трек Když andělé zpívají (When The Angels Sing)

Když andělé zpívají (When The Angels Sing)

Ivo Preis

,

Karel Krautgartner

,

Karel Krautgartner se svým orchestrem

Karel Krautgartner 100

2:54

9

Трек Nevíš, co je láska

Nevíš, co je láska

Karel Krautgartner

,

Zdeněk Pulec

,

Karel Krautgartner se svým orchestrem

Karel Krautgartner 100

3:18

10

Трек Mambo - Mexico

Mambo - Mexico

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:31

11

Трек Vlašský koncert

Vlašský koncert

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:48

12

Трек Promiňte, slečno, to je omyl

Promiňte, slečno, to je omyl

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:34

13

Трек Šafránový večer

Šafránový večer

Karel Krautgartner

Karel Krautgartner 100

2:45

14

Трек Kradená jablíčka

Kradená jablíčka

Karel Vlach

,

Karel Krautgartner

,

Karel Vlach se svým orchestrem

Karel Krautgartner 100

3:07

15

Трек Laura

Laura

Gustav Brom

,

Karel Krautgartner

,

Orchestr Gustava Broma

Karel Krautgartner 100

3:27

16

Трек Prolog

Prolog

Karel Krautgartner

,

Rudolf Rokl

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

5:12

17

Трек Na shledanou v neděli

Na shledanou v neděli

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

2:26

18

Трек Chvíle snění

Chvíle snění

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

3:57

19

Трек Stříbrná plocha

Stříbrná plocha

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

3:18

20

Трек Hm - hm!...

Hm - hm!...

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

3:16

21

Трек Mambo

Mambo

Karel Krautgartner

,

Ladislav Pikart

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

1:57

22

Трек Svět je veliká koule

Svět je veliká koule

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

3:32

23

Трек Jako se vítr vrací

Jako se vítr vrací

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

3:22

24

Трек Dinah

Dinah

Karel Krautgartner

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

3:18

25

Трек Pokouším se zapomenout

Pokouším se zapomenout

Karel Krautgartner

,

Josef Vobruba

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Karel Krautgartner 100

2:57

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
