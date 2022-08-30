О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mukesh Deewana

Mukesh Deewana

Сингл  ·  2022

Dil Ke Dhadkan Bajbai Chhau Jaan Ge

Mukesh Deewana

Артист

Mukesh Deewana

Релиз Dil Ke Dhadkan Bajbai Chhau Jaan Ge

#

Название

Альбом

1

Трек Dil Ke Dhadkan Bajbai Chhau Jaan Ge

Dil Ke Dhadkan Bajbai Chhau Jaan Ge

Mukesh Deewana

Dil Ke Dhadkan Bajbai Chhau Jaan Ge

5:17

Информация о правообладателе: Annu Recording Studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Lahe Lahe Daale Da
Lahe Lahe Daale Da2023 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Mair Delahi Hamara Kareja Me Ban Ge 2
Mair Delahi Hamara Kareja Me Ban Ge 22023 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Kawar Magad Raja Hamat Jaibo Dewagharawa
Kawar Magad Raja Hamat Jaibo Dewagharawa2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Karbai Nai Fer Ge Pyar
Karbai Nai Fer Ge Pyar2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Mair Dehali Hamara Kareja Me Ban Ge
Mair Dehali Hamara Kareja Me Ban Ge2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз My Diyar Happy New Year
My Diyar Happy New Year2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Hay Re Hay Chauri Dashrwa Ke Mela Ghume Jaye
Hay Re Hay Chauri Dashrwa Ke Mela Ghume Jaye2022 · Сингл · Baiju Halchal
Релиз Agiya Jarbau Ham Ta Ego Kathi Fek Dihe
Agiya Jarbau Ham Ta Ego Kathi Fek Dihe2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Agiya Me Jarbau Ham Tha Ego Kathi Fek Dihe
Agiya Me Jarbau Ham Tha Ego Kathi Fek Dihe2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Duniya Banela Kehan Bhagwan
Duniya Banela Kehan Bhagwan2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Tora Yad Me Bhathha Par Jake Daru Pibau Ge
Tora Yad Me Bhathha Par Jake Daru Pibau Ge2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Thandhi Me Rahbai Ham Kona K
Thandhi Me Rahbai Ham Kona K2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз Dil Debau Tora Achara Me
Dil Debau Tora Achara Me2022 · Сингл · Mukesh Deewana
Релиз He Ge Pagali Tora Bina
He Ge Pagali Tora Bina2022 · Сингл · Mukesh Deewana

Похожие артисты

Mukesh Deewana
Артист

Mukesh Deewana

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож