Информация о правообладателе: Mizmar Records Official
Сингл · 2022
Vennilav
Другие альбомы исполнителя
Sathya Prakasham2023 · Сингл · Miqdad Vettan
Madhilaliyaan2023 · Сингл · Miqdad Vettan
Kelkoo Nabiye2022 · Сингл · Miqdad Vettan
Vennilav2022 · Сингл · Miqdad Vettan
Nammude Uppa2022 · Сингл · Miqdad Vettan
Nammude Uppa2022 · Альбом · Miqdad Vettan
Ameen2021 · Сингл · Miqdad Vettan
Awaz Haq2021 · Сингл · Miqdad Vettan
Thouba2021 · Сингл · Miqdad Vettan
Thouba2021 · Альбом · Miqdad Vettan
Rabb2021 · Альбом · Firdhous Kaliyaroad
Puraan2021 · Альбом · Firdhous Kaliyaroad
Awaz Haq2020 · Альбом · Miqdad Vettan
Kettukal Moonnum Ketty2020 · Альбом · Miqdad Vettan