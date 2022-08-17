Информация о правообладателе: Satan Khatana
Сингл · 2022
Kholi Mai Kholi Mai
Tere Hath Mai Dor Meri2025 · Сингл · Aman Sardhana
Bhole Tere Pyar Mein2025 · Сингл · Aman Sardhana
Kawad Thare Se2024 · Сингл · Aman Sardhana
Shadi Barbaadi2024 · Сингл · Ravit Yadav
Bhagat Prabhu Ram Ka2023 · Сингл · Avinash Selothi
Bhagat Prabhu Ram Ka2023 · Сингл · Karmvir Jalalpuriya
Request Baba Ji2023 · Сингл · Kalyan Bainsla
Kholi Mai Kholi Mai2023 · Сингл · Satan Khatana
Jivan Virtha Mat Khowe2023 · Сингл · Satan Khatana
Baba Ji Tere Darshan Ko Maan Bhatke2023 · Сингл · Satan Khatana
Bhat Ke Bajaan Lage Dhol2022 · Сингл · Satan Khatana
Kholi Mai Kholi Mai2022 · Сингл · Avinash Selothi
Jab Aaoo Odh Tiranga2022 · Сингл · Satan Khatana
Uttrakhand Me Fir Se Prlay Aai2021 · Альбом · Avinash Selothi