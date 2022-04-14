О нас

KPR Sound

KPR Sound

Альбом  ·  2022

Diventare consapevole

#Нью-эйдж
KPR Sound

Артист

KPR Sound

Релиз Diventare consapevole

#

Название

Альбом

1

Трек Feeling myself

Feeling myself

KPR Sound

Diventare consapevole

1:30

2

Трек Hear the distant waves

Hear the distant waves

KPR Sound

Diventare consapevole

1:41

3

Трек Buenos noches

Buenos noches

KPR Sound

Diventare consapevole

1:36

4

Трек Healing earth energies

Healing earth energies

KPR Sound

Diventare consapevole

1:07

5

Трек Rock formations by rain water

Rock formations by rain water

KPR Sound

Diventare consapevole

1:38

6

Трек Seasonal rain sound

Seasonal rain sound

KPR Sound

Diventare consapevole

1:17

7

Трек Oriental times

Oriental times

KPR Sound

Diventare consapevole

1:39

8

Трек Dreamy noise

Dreamy noise

KPR Sound

Diventare consapevole

1:28

9

Трек Una emocion para siempre

Una emocion para siempre

KPR Sound

Diventare consapevole

1:31

10

Трек Ocean talking

Ocean talking

KPR Sound

Diventare consapevole

1:30

11

Трек Dreamtime

Dreamtime

KPR Sound

Diventare consapevole

1:32

12

Трек Time for reflection

Time for reflection

KPR Sound

Diventare consapevole

1:31

13

Трек Calming piano with sea waves

Calming piano with sea waves

KPR Sound

Diventare consapevole

1:22

14

Трек Ambient meditation

Ambient meditation

KPR Sound

Diventare consapevole

0:59

15

Трек Focus on the waves

Focus on the waves

KPR Sound

Diventare consapevole

1:34

16

Трек Crossing your mind

Crossing your mind

KPR Sound

Diventare consapevole

1:36

17

Трек Quiet noise

Quiet noise

KPR Sound

Diventare consapevole

1:31

18

Трек It never entered my mind

It never entered my mind

KPR Sound

Diventare consapevole

1:22

19

Трек Asleep in the ocean

Asleep in the ocean

KPR Sound

Diventare consapevole

1:21

20

Трек Sleepless

Sleepless

KPR Sound

Diventare consapevole

1:46

21

Трек Ease your mind

Ease your mind

KPR Sound

Diventare consapevole

1:35

22

Трек Music for guided imagery

Music for guided imagery

KPR Sound

Diventare consapevole

1:23

23

Трек Memories of mother

Memories of mother

KPR Sound

Diventare consapevole

1:22

24

Трек Healing sleep

Healing sleep

KPR Sound

Diventare consapevole

0:58

25

Трек Awakening the forest

Awakening the forest

KPR Sound

Diventare consapevole

1:30

Информация о правообладателе: SPA RELAXING MUSIC
