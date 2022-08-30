О нас

Moti Singh Rathore

Сингл  ·  2022

Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput

Moti Singh Rathore

Артист

Релиз Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput

Трек Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput

Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput

Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput

2:28

Информация о правообладателе: Rathore Music Studio
Другие альбомы исполнителя

Релиз Ravsa Ne Vijay Banao
Ravsa Ne Vijay Banao2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Bavtra Suu Aaya Kevay Mata Ji Kanoda Nagri Aaya
Bavtra Suu Aaya Kevay Mata Ji Kanoda Nagri Aaya2023 · Сингл · Jasu Baisa
Релиз Baga Me Koyal Bole
Baga Me Koyal Bole2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Banna Rajasthani Suit Me Dhe Pyara Lago
Banna Rajasthani Suit Me Dhe Pyara Lago2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Mara Bhai Ri He Shadi
Mara Bhai Ri He Shadi2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Thee to Banna Mhara Sona Lago Surat Pyari Sa
Thee to Banna Mhara Sona Lago Surat Pyari Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Ghughtiya Me Revo Banni
Ghughtiya Me Revo Banni2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Karni Senna Pyari Lage Sa
Karni Senna Pyari Lage Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Rathora Ri Kuldevi
Rathora Ri Kuldevi2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Banna Rathodi Suit Silavo Sa
Banna Rathodi Suit Silavo Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз In Lahariya Ra 900 Rupiya Rokda Sa
In Lahariya Ra 900 Rupiya Rokda Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Me Sabka Chel Singh Rajput Lot Ke Vapas Aauga
Me Sabka Chel Singh Rajput Lot Ke Vapas Aauga2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput
Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Релиз English Bolo Mat Bansa
English Bolo Mat Bansa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore

