Информация о правообладателе: Rathore Music Studio
Сингл · 2022
Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ravsa Ne Vijay Banao2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Bavtra Suu Aaya Kevay Mata Ji Kanoda Nagri Aaya2023 · Сингл · Jasu Baisa
Baga Me Koyal Bole2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Banna Rajasthani Suit Me Dhe Pyara Lago2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Mara Bhai Ri He Shadi2023 · Сингл · Moti Singh Rathore
Thee to Banna Mhara Sona Lago Surat Pyari Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Ghughtiya Me Revo Banni2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Karni Senna Pyari Lage Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Rathora Ri Kuldevi2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Banna Rathodi Suit Silavo Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
In Lahariya Ra 900 Rupiya Rokda Sa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Me Sabka Chel Singh Rajput Lot Ke Vapas Aauga2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
Jalor Dharti Pe Dado Sukhdev Aayo He Chel Singh Rajput2022 · Сингл · Moti Singh Rathore
English Bolo Mat Bansa2022 · Сингл · Moti Singh Rathore