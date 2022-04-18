О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

KPR Sound

KPR Sound

Альбом  ·  2022

Equilibrio tra corpo e mente

#Нью-эйдж
KPR Sound

Артист

KPR Sound

Релиз Equilibrio tra corpo e mente

#

Название

Альбом

1

Трек Rain wall for sleep

Rain wall for sleep

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:32

2

Трек Daydreaming

Daydreaming

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:32

3

Трек Calming piano with sea waves

Calming piano with sea waves

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:22

4

Трек Sweet dreams, soft sleep

Sweet dreams, soft sleep

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:39

5

Трек Dreamy night

Dreamy night

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:42

6

Трек Quiet noise

Quiet noise

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:31

7

Трек Paper flower

Paper flower

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

0:59

8

Трек Sleep meditation ocean waves

Sleep meditation ocean waves

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:33

9

Трек Deep mind reset

Deep mind reset

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:45

10

Трек Peaceful beach memories

Peaceful beach memories

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:31

11

Трек Ocean sounds for relaxation

Ocean sounds for relaxation

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:35

12

Трек Peaceful morning meditation

Peaceful morning meditation

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:27

13

Трек Freedom ocean waves

Freedom ocean waves

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:34

14

Трек Endless stories

Endless stories

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:41

15

Трек Una emocion para siempre

Una emocion para siempre

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:31

16

Трек Big sea waves

Big sea waves

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:23

17

Трек To feel the depths of the sea

To feel the depths of the sea

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:30

18

Трек Ocean sounds for concentration

Ocean sounds for concentration

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:35

19

Трек It never entered my mind

It never entered my mind

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:22

20

Трек Calming sounds

Calming sounds

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:31

21

Трек Ombre cinesi

Ombre cinesi

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:32

22

Трек Calmeness and serenity

Calmeness and serenity

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:31

23

Трек Gounod ave maria with sounds of nature

Gounod ave maria with sounds of nature

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:06

24

Трек Restful day

Restful day

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

2:15

25

Трек Ease your mind

Ease your mind

KPR Sound

Equilibrio tra corpo e mente

1:35

Информация о правообладателе: MEDITATION TERMAL MUSIC
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Mindfulness Tibetan Bowls for Mantras
Mindfulness Tibetan Bowls for Mantras2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Zen Music for Zen Garden Spirituality
Zen Music for Zen Garden Spirituality2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Emotional Healing
Emotional Healing2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз New Age Spirituality Calming Music
New Age Spirituality Calming Music2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Healing Relaxing Music
Healing Relaxing Music2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Progressive Meditation Therapy
Progressive Meditation Therapy2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Best Cure for Baby
Best Cure for Baby2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Secret Zen Garden
Secret Zen Garden2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Mind Purification
Mind Purification2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Ayurveda Therapy
Ayurveda Therapy2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Time for Relax
Time for Relax2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Meditation Stress Relief Music
Meditation Stress Relief Music2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Meditation
Meditation2022 · Альбом · KPR Sound
Релиз Calm Mind
Calm Mind2022 · Альбом · KPR Sound

Похожие артисты

KPR Sound
Артист

KPR Sound

Musica Para Dormir Profundamente
Артист

Musica Para Dormir Profundamente

Sleepy Baby Princess Music Academy
Артист

Sleepy Baby Princess Music Academy

Instrumental Piano Music
Артист

Instrumental Piano Music

Valentinstag Romantik Musik
Артист

Valentinstag Romantik Musik

Lili Cuzor
Артист

Lili Cuzor

Медитации Мастер
Артист

Медитации Мастер

Relaxation Mentale
Артист

Relaxation Mentale

Гармония Счастье и Спокойствие
Артист

Гармония Счастье и Спокойствие

Chakra Meditation Universe
Артист

Chakra Meditation Universe

New Age Anti Stress Universe
Артист

New Age Anti Stress Universe

Spa Music Playlist
Артист

Spa Music Playlist

Sleep
Артист

Sleep