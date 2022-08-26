О нас

Electrico

Сингл  ·  2022

Take What You Need

#Поп
Артист

Take What You Need

Название

Альбом

1

Трек Take What You Need

Take What You Need

Take What You Need

2:21

Информация о правообладателе: Anne Bonny Records
Другие альбомы исполнителя

Take What You Need
Take What You Need2022 · Сингл · Electrico
Релиз The Light Behind My Back
The Light Behind My Back2022 · Сингл · Electrico
Релиз Dust Timer
Dust Timer2022 · Сингл · Electrico
Релиз Left of the Century
Left of the Century2021 · Альбом · Electrico
Релиз Easy Come Easy Go
Easy Come Easy Go2021 · Сингл · Electrico
Релиз Fire In The Sky
Fire In The Sky2021 · Сингл · Electrico
Релиз B-sides Live at the Power Station
B-sides Live at the Power Station2021 · Альбом · Electrico
Релиз We Satellites
We Satellites2008 · Альбом · Electrico
Релиз Hip City
Hip City2006 · Альбом · Electrico
Релиз So Much More Inside
So Much More Inside2004 · Альбом · Electrico

