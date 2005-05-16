О нас

Cheb Lahbitri

Cheb Lahbitri

Альбом  ·  2005

Ya mohamed ya hbibna

#Фолк
Cheb Lahbitri

Артист

Cheb Lahbitri

Релиз Ya mohamed ya hbibna

#

Название

Альбом

1

Трек Ya mohamed ya hbibna _ يا محمد يا حبيبنا

Ya mohamed ya hbibna _ يا محمد يا حبيبنا

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

6:09

2

Трек Jit lbarah _ جيت لبارح

Jit lbarah _ جيت لبارح

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

5:45

3

Трек Machi ki mwalfa _ ماشي كي موالفا

Machi ki mwalfa _ ماشي كي موالفا

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

5:54

4

Трек Tallaktiha _ طلقتيها

Tallaktiha _ طلقتيها

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

5:59

5

Трек Sanhini samhini _ سامحيني سامحيني

Sanhini samhini _ سامحيني سامحيني

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

6:01

6

Трек Kalma wahda _ كلمة وحدة

Kalma wahda _ كلمة وحدة

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

6:30

7

Трек Arwli zin ajbal /اراولي زين الجبل

Arwli zin ajbal /اراولي زين الجبل

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

3:07

8

Трек Al moumarida / الممرضة

Al moumarida / الممرضة

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

0:11

9

Трек Amalou alibe ja manou / امالو العيب جامنو

Amalou alibe ja manou / امالو العيب جامنو

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

5:44

10

Трек Chayabni sehour al barade / شيبني سحور البراد

Chayabni sehour al barade / شيبني سحور البراد

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

4:42

11

Трек Twahachetak / توحشتك

Twahachetak / توحشتك

Cheb Lahbitri

Ya mohamed ya hbibna

5:06

Информация о правообладателе: Founoune Disque
