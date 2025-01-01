О нас

Najat Tazi

Najat Tazi

Альбом  ·  1994

Tayyara f Samma

#Фолк
Najat Tazi

Артист

Najat Tazi

Релиз Tayyara f Samma

#

Название

Альбом

1

Трек Tayyara f samma _ الطيارة ف السما

Tayyara f samma _ الطيارة ف السما

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:48

2

Трек Melli mahboub galbi rah _ ملي محبوب قلبي راح

Melli mahboub galbi rah _ ملي محبوب قلبي راح

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:01

3

Трек Ana lli jit nranjik _ انا لي جيت نرانجيك

Ana lli jit nranjik _ انا لي جيت نرانجيك

Najat Tazi

Tayyara f Samma

4:38

4

Трек Bghit nafhem _ بغيت نفهم

Bghit nafhem _ بغيت نفهم

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:27

5

Трек Nchouf fik _ نشوف فيك

Nchouf fik _ نشوف فيك

Najat Tazi

Tayyara f Samma

4:58

6

Трек Chifour taxi / شيفور الطاكسي

Chifour taxi / شيفور الطاكسي

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:44

7

Трек nadi al arbi / ندي لعربي

nadi al arbi / ندي لعربي

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:08

8

Трек Alzaar fik jnouni / الزعر فيك جنوني

Alzaar fik jnouni / الزعر فيك جنوني

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:24

9

Трек Farhou ya lahbab / فرحو يا الحباب

Farhou ya lahbab / فرحو يا الحباب

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:59

10

Трек Ajnan aleali / الجنان العالي

Ajnan aleali / الجنان العالي

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:44

11

Трек Dehak aliya / ضحك عليا

Dehak aliya / ضحك عليا

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:27

12

Трек Al ghadar waghedartini / الغدار غدرتيني

Al ghadar waghedartini / الغدار غدرتيني

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:01

13

Трек Ana ma nanssak _ انا ما ننساك

Ana ma nanssak _ انا ما ننساك

Najat Tazi

Tayyara f Samma

4:54

14

Трек DANA DANA _ دانا دانا

DANA DANA _ دانا دانا

Najat Tazi

Tayyara f Samma

4:38

15

Трек fik jnouni _ فيك جنوني

fik jnouni _ فيك جنوني

Najat Tazi

Tayyara f Samma

3:21

16

Трек Khesara fik / خسارة فيك

Khesara fik / خسارة فيك

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:31

17

Трек Lamima aalik achekit /لميمة عليك شكيت

Lamima aalik achekit /لميمة عليك شكيت

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:30

18

Трек Ma yasrali _ ما يصرالي

Ma yasrali _ ما يصرالي

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:15

19

Трек Maandi zeher /ما عندي زهر

Maandi zeher /ما عندي زهر

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:15

20

Трек Rgabt ala aine zoura / رڭبت على عين زورة

Rgabt ala aine zoura / رڭبت على عين زورة

Najat Tazi

Tayyara f Samma

7:16

21

Трек Rani gherib / راني غريب

Rani gherib / راني غريب

Najat Tazi

Tayyara f Samma

6:11

22

Трек Sid hbibi _ سيدي حبيبي

Sid hbibi _ سيدي حبيبي

Najat Tazi

Tayyara f Samma

5:07

Информация о правообладателе: Founoune Disque
