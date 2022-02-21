О нас

Maitor

Maitor

Альбом  ·  2022

Woman in Lo Fi

#Эмбиент
Maitor

Артист

Maitor

Релиз Woman in Lo Fi

#

Название

Альбом

1

Трек Byrd to Ur Chill (Sync Movie Mix)

Byrd to Ur Chill (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:57

2

Трек Dana 88 Star (Sync Movie Mix)

Dana 88 Star (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:08

3

Трек Doodle Preciso (Sync Movie Mix)

Doodle Preciso (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:47

4

Трек Hitch Hikers (Sync Movie Mix)

Hitch Hikers (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:57

5

Трек Leave the World Behind You (Sync Movie Mix)

Leave the World Behind You (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:56

6

Трек Living Room Refill (Sync Movie Mix)

Living Room Refill (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:57

7

Трек Low Key Surround (Sync Movie Mix)

Low Key Surround (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:05

8

Трек Maybe After Tomorrow (Sync Movie Mix)

Maybe After Tomorrow (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:00

9

Трек Naked Woman Is Art (Sync Movie Mix)

Naked Woman Is Art (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:06

10

Трек No Rushy (Sync Movie Mix)

No Rushy (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:50

11

Трек Oh Baby Chef (Sync Movie Mix)

Oh Baby Chef (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:05

12

Трек Smiling Afterparties (Sync Movie Mix)

Smiling Afterparties (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:00

13

Трек Snow Day Le Mon (Sync Movie Mix)

Snow Day Le Mon (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:57

14

Трек Softly Monsoon (Sync Movie Mix)

Softly Monsoon (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:00

15

Трек Soul Samba (Sync Movie Mix)

Soul Samba (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:08

16

Трек Surround My Ears (Sync Movie Mix)

Surround My Ears (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:05

17

Трек Tell Me Again It (Sync Movie Mix)

Tell Me Again It (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

2:05

18

Трек Whisper Adventures (Sync Movie Mix)

Whisper Adventures (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:58

19

Трек Woman in Lo Fi (Sync Movie Mix)

Woman in Lo Fi (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:50

20

Трек Wun Two (Sync Movie Mix)

Wun Two (Sync Movie Mix)

Maitor

Woman in Lo Fi

1:56

Информация о правообладателе: Il Salotto Del Chill
