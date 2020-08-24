Информация о правообладателе: Diatónica Artist Management
Сингл · 2020
Me Metiste en Tu Viaje
Другие альбомы исполнителя
El Fuete Lanzamiento2025 · Альбом · Churo Diaz
El Fuete2024 · Альбом · Elías Mendoza
Churo Díaz: Canta2024 · Альбом · Elías Mendoza
Homenaje a Adanies Díaz, Te Canto Con el Alma Papá, Vol. 22024 · Альбом · Churo Diaz
Mosaico Parrandero2023 · Сингл · Churo Diaz
A la Carta2021 · Альбом · Churo Diaz
A la Carta2020 · Альбом · Churo Diaz
Me Voy a Reír2020 · Сингл · Churo Diaz
Me Metiste en Tu Viaje2020 · Сингл · Churo Diaz
El Rey2017 · Сингл · Churo Diaz
Te Lo Dije2017 · Сингл · Churo Diaz
Triunfantes2016 · Альбом · Churo Diaz
Pa'l Mundo2015 · Альбом · Churo Diaz
Pura Adrenalina2014 · Альбом · Lucas Dangond