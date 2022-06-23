О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Manju Gold

Manju Gold

Сингл  ·  2022

Sejiya Pe Tadape Jawani

Manju Gold

Артист

Manju Gold

Релиз Sejiya Pe Tadape Jawani

#

Название

Альбом

1

Трек Sejiya Pe Tadape Jawani

Sejiya Pe Tadape Jawani

Manju Gold

Sejiya Pe Tadape Jawani

3:54

Информация о правообладателе: DYD Films
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Navmi Ke Kalsha
Navmi Ke Kalsha2023 · Сингл · Manju Gold
Релиз Marle Ba Piya Chatkan
Marle Ba Piya Chatkan2023 · Сингл · Manju Gold
Релиз Jaan Mare Lalka Gamachha
Jaan Mare Lalka Gamachha2022 · Сингл · Manju Gold
Релиз Le Aiha Lalaki Chunariya Patana Se
Le Aiha Lalaki Chunariya Patana Se2022 · Сингл · Manju Gold
Релиз Sejiya Pe Tadape Jawani
Sejiya Pe Tadape Jawani2022 · Сингл · Manju Gold
Релиз Bhatar Bina Kaise Rahelu
Bhatar Bina Kaise Rahelu2022 · Сингл · Dhannoo Lal Yadav
Релиз Bhatar Bina Kaise Rahelu
Bhatar Bina Kaise Rahelu2022 · Альбом · Dhannoo Lal Yadav

Похожие артисты

Manju Gold
Артист

Manju Gold

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож