Mário Marcus

Mário Marcus

Альбом  ·  2022

Famintos pela Glória

#Латинская
Mário Marcus

Артист

Mário Marcus

Релиз Famintos pela Glória

#

Название

Альбом

1

Трек Minh'alma Desperta (Ao Vivo)

Minh'alma Desperta (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

3:55

2

Трек Encontrei a Vida / Pertencer (Ao Vivo)

Encontrei a Vida / Pertencer (Ao Vivo)

Mário Marcus

,

Emanuel Oliveira

Famintos pela Glória

5:30

3

Трек Interação com o Espírito Santo (Ao Vivo)

Interação com o Espírito Santo (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

10:38

4

Трек Mais Importante / Descanso (Ao Vivo)

Mais Importante / Descanso (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

25:30

5

Трек Perfume e Aroma / Fluirão (Ao Vivo)

Perfume e Aroma / Fluirão (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

18:32

6

Трек Sobrenatural (Ao Vivo)

Sobrenatural (Ao Vivo)

Mário Marcus

,

Emanuel Oliveira

Famintos pela Glória

20:25

7

Трек Casa dos Amigos de Jesus [Betânia] (Ao Vivo)

Casa dos Amigos de Jesus [Betânia] (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

16:19

8

Трек Te Damos Glória (Ao Vivo)

Te Damos Glória (Ao Vivo)

Mário Marcus

,

Emanuel Oliveira

Famintos pela Glória

24:22

9

Трек Coisas Vão, Coisas Vem / Mais Importante / Aleluia (Ao Vivo)

Coisas Vão, Coisas Vem / Mais Importante / Aleluia (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

30:42

10

Трек Sobrenatural [Bônus] (Ao Vivo)

Sobrenatural [Bônus] (Ao Vivo)

Mário Marcus

Famintos pela Glória

6:58

Информация о правообладателе: Mário Marcus
Волна по релизу

