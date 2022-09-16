О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

dororo

dororo

Сингл  ·  2022

твоя апрельская ложь

#Хип-хоп#Русский рэп

1 лайк

dororo

Артист

dororo

Релиз твоя апрельская ложь

#

Название

Альбом

1

Трек твоя апрельская ложь

твоя апрельская ложь

dororo

твоя апрельская ложь

2:02

Информация о правообладателе: dororo
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Целуй меня
Целуй меня2025 · Сингл · POLlYRIA
Релиз delete me
delete me2025 · Сингл · akatsky
Релиз Моя музыка лети
Моя музыка лети2025 · Сингл · dororo
Релиз дорогая, лучше я полюблю...
дорогая, лучше я полюблю...2025 · Сингл · dororo
Релиз последний шаг, чтобы закончить это
последний шаг, чтобы закончить это2024 · Сингл · dororo
Релиз wish list
wish list2024 · Сингл · dororo
Релиз моя любовь без имени
моя любовь без имени2024 · Сингл · dororo
Релиз Поколение редан
Поколение редан2024 · Сингл · bxnzai
Релиз потуши об меня сигу
потуши об меня сигу2024 · Сингл · dororo
Релиз RUSSIAN NIGHT STREETS
RUSSIAN NIGHT STREETS2023 · Альбом · akatsky
Релиз Я ЧСВ БЕЗДАРЬ
Я ЧСВ БЕЗДАРЬ2023 · Сингл · akatsky
Релиз Пора Идти
Пора Идти2023 · Сингл · Оникс
Релиз этот закат цвета твоих волос
этот закат цвета твоих волос2023 · Сингл · dororo
Релиз Забуду
Забуду2023 · Сингл · evg3n

Похожие альбомы

Релиз Last Weekend
Last Weekend2020 · Сингл · RomancePlanet
Релиз третея жызнь
третея жызнь2021 · Сингл · сссрррааанннььь!
Релиз Шутки в автобусе
Шутки в автобусе2023 · Альбом · Мармырики
Релиз Стать собой
Стать собой2024 · Сингл · Дно
Релиз Суицид не выход
Суицид не выход2019 · Сингл · YG RAIDZIN
Релиз в сети
в сети2025 · Сингл · 2101
Релиз гори дотла
гори дотла2024 · Сингл · 2101
Релиз реп альбом делюкс
реп альбом делюкс2021 · Альбом · ПОЛМАТЕРИ
Релиз Как Твои Дела
Как Твои Дела2021 · Сингл · ТВОЙ НЕ ТАКОЙ
Релиз об этом
об этом2024 · Сингл · 2101
Релиз FOF
FOF2025 · Сингл · uglysainttt
Релиз КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР
КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР2020 · Альбом · МЫСЛИ ОЛИ
Релиз XVATIT LR
XVATIT LR2019 · Сингл · STЫDNO
Релиз НА СЦЕНЕ
НА СЦЕНЕ2024 · Сингл · kisyao

Похожие артисты

dororo
Артист

dororo

Midix
Артист

Midix

Twinky
Артист

Twinky

ROKERVEKA★
Артист

ROKERVEKA★

Pxlsdead
Артист

Pxlsdead

zxcshade
Артист

zxcshade

Psychosis
Артист

Psychosis

Fread
Артист

Fread

ssspringvoid
Артист

ssspringvoid

meowmurr
Артист

meowmurr

cxsredead
Артист

cxsredead

MONTYPUFF
Артист

MONTYPUFF

Инэйтис
Артист

Инэйтис