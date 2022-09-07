Информация о правообладателе: Todah Music
Сингл · 2022
É Só Dar Glória
Um, Dois, Três2025 · Сингл · Banda Som e Louvor
Festa de Crente / De Janeiro a Janeiro / Deus Tá Caprichando2024 · Сингл · Banda Som e Louvor
Varão de Branco / Vem Cá, Vem Ver / Escuta o Barulho / Passando pela Prova2024 · Сингл · Banda Som e Louvor
Medley: Jesus, Cavaleiro do Céu / A Ordem É pra Marchar / De Madrugada, Põe Azeite2024 · Сингл · Banda Som e Louvor
O Escudo2024 · Сингл · Banda Som e Louvor
Medley: João Viu / Sou um Milagre / Vou Seguir2024 · Сингл · Banda Som e Louvor
Vem Com Josué2024 · Сингл · Banda Som e Louvor
Põe Teu Joelho no Chão2024 · Сингл · Todah Music
Clássicos2023 · Сингл · Banda Som e Louvor
Medley: Dia de Sol / Nascer de Novo / Vendavais2023 · Сингл · Banda Som e Louvor
Meu Tributo2023 · Сингл · Banda Som e Louvor
Medley: O Altar Tá Fumegando / Sapato de Fogo / Cadê o Vaso / Mestre / Faraó ou Deus2023 · Сингл · Banda Som e Louvor