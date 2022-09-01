О нас

Walerij Seliwanow

Walerij Seliwanow

Альбом  ·  2022

Sieh das licht

#Фолк
Walerij Seliwanow

Артист

Walerij Seliwanow

Релиз Sieh das licht

#

Название

Альбом

1

Трек Keine Tatowierungen (2 Version)

Keine Tatowierungen (2 Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

5:53

2

Трек Wann endet der Sommer (Acoustic Version)

Wann endet der Sommer (Acoustic Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:52

3

Трек Sieh das Licht

Sieh das Licht

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

5:04

4

Трек Ach, dieser Park

Ach, dieser Park

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:02

5

Трек Jean - Paul Belmondo (Acoustic Version)

Jean - Paul Belmondo (Acoustic Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:21

6

Трек Ich habe es dir geschenkt

Ich habe es dir geschenkt

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

4:43

7

Трек Melodie der gebrochenen Herzen (Acoustic Version)

Melodie der gebrochenen Herzen (Acoustic Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

4:37

8

Трек Liebe Kann Man Verkaufen (Acoustic Version)

Liebe Kann Man Verkaufen (Acoustic Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:06

9

Трек Sophie

Sophie

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

5:57

10

Трек Keine Tätowierungen (1 Version)

Keine Tätowierungen (1 Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:19

11

Трек Wann endet der Sommer

Wann endet der Sommer

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:56

12

Трек Lichtquelle

Lichtquelle

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:35

13

Трек Melodie der gebrochenen Herzen

Melodie der gebrochenen Herzen

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

4:42

14

Трек Jean - Paul Belmondo (Rock Version)

Jean - Paul Belmondo (Rock Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:30

15

Трек Ich habe es dir geschenkt

Ich habe es dir geschenkt

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

4:43

16

Трек Keine Tätowierungen (3 Version)

Keine Tätowierungen (3 Version)

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

5:07

17

Трек September ist golden

September ist golden

Walerij Seliwanow

Sieh das licht

3:56

Информация о правообладателе: WALERIJ SELIWANOW
