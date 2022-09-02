Информация о правообладателе: Shabih Abbas Arfi
Альбом · 2022
Matam Karo Shabbir Ka - 2014
Nohay 20222025 · Альбом · Shabih Abbas Arfi
Ali Akbar as Nohay2025 · Альбом · Shabih Abbas Arfi
Kya Mere Lal Ki Barat2024 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Nojawan Lal Na Kisika Marey2024 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Shab E Yatemi2024 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Nohay 20212024 · Альбом · Shabih Abbas Arfi
Nohay 20202024 · Альбом · Shabih Abbas Arfi
Musalmano Tumhe Ghairat Na Aayi2023 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Zaeef Ho Gayi Sughra2023 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Bhai Tere Bhai Ki Kamar Toot Chuki Hai2023 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Saye Me Na Baithungi Aye Mere Ali Asghar2023 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Baba Na Mujhe Chhor Ke Jao2023 · Сингл · Shabih Abbas Arfi
Aas Na Todo Aye Ali Akbar2023 · Сингл · Shabih Abbas Arfi