M.S.Richy

M.S.Richy

Альбом  ·  2022

Colors of Sea & Space

#Экспериментальная электроника
M.S.Richy

Артист

M.S.Richy

Релиз Colors of Sea & Space

#

Название

Альбом

1

Трек Nature Calling

Nature Calling

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:49

2

Трек Moonlight

Moonlight

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:17

3

Трек Birthday

Birthday

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:14

4

Трек Guitar Interlude 1

Guitar Interlude 1

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

0:50

5

Трек Bosque

Bosque

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:09

6

Трек Huellas

Huellas

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

2:34

7

Трек The Truth

The Truth

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:13

8

Трек Mango Tree

Mango Tree

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:04

9

Трек In Love I Trust

In Love I Trust

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

2:32

10

Трек Being Happy / Mi Razón De Vivir

Being Happy / Mi Razón De Vivir

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

4:24

11

Трек U Never Unserstand

U Never Unserstand

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

2:00

12

Трек Guitar Interlude 2

Guitar Interlude 2

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:04

13

Трек Starstruck

Starstruck

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

1:36

14

Трек Space Cowboy

Space Cowboy

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

2:05

15

Трек Colors of Sea & Space

Colors of Sea & Space

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

3:50

16

Трек The Room (Enter: The Experiment)

The Room (Enter: The Experiment)

M.S.Richy

Colors of Sea & Space

3:12

Информация о правообладателе: M.S.Richy
Другие альбомы исполнителя

Релиз Call Me Ol Soul
Call Me Ol Soul2025 · Сингл · Ol´Soul Richy
Релиз Nu York
Nu York2024 · Сингл · M.S.Richy
Релиз Something About Autumn
Something About Autumn2023 · Сингл · M.S.Richy
Релиз Autumn Love
Autumn Love2023 · Сингл · M.S.Richy
Релиз How Do I Love Thee
How Do I Love Thee2023 · Сингл · M.S.Richy
Релиз Tropical
Tropical2023 · Сингл · M.S.Richy
Релиз One More Dance
One More Dance2022 · Сингл · M.S.Richy
Релиз When We Together 3
When We Together 32022 · Сингл · M.S.Richy
Релиз When We Together, Vol. 2
When We Together, Vol. 22022 · Сингл · Dorothy Ashby
Релиз Standby: A Lo-Fi Experiment
Standby: A Lo-Fi Experiment2022 · Альбом · M.S.Richy
Релиз Colors of Sea & Space
Colors of Sea & Space2022 · Альбом · M.S.Richy
Релиз Feeling Free
Feeling Free2022 · Сингл · M.S.Richy

