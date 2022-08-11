Информация о правообладателе: Prª Marlete Nascimento
Сингл · 2022
Ela É Luz para Seu Caminho
A Alegria do Que Teme a Deus2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
A Proposta É de Liberdade e Libertação2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Não Abra Mão de Ninguém2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Quem Aguarda em Deus Não Se Arrepende2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Há Alegria para os Que Confiam em Deus2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Não Temas, Somente Creia no Impossível2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Receba Sabedoria da Parte de Deus2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Faz de Deus Sua Confiança2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Deus Suprirá Todas as Suas Necessidades2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Tudo Passa pelo Crivo de Deus2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Deus Não Muda Continua no Controle2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Orações e Suplicas Respondidas2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
Pode Passar o Tempo Mas Continue Forte2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento
O Senhor É o Nosso Guia2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento