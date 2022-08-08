A Alegria do Que Teme a Deus

2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

A Proposta É de Liberdade e Libertação

2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Não Abra Mão de Ninguém

2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Quem Aguarda em Deus Não Se Arrepende

2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Há Alegria para os Que Confiam em Deus

2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Não Temas, Somente Creia no Impossível

2024 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Receba Sabedoria da Parte de Deus

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Faz de Deus Sua Confiança

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Deus Suprirá Todas as Suas Necessidades

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Tudo Passa pelo Crivo de Deus

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Deus Não Muda Continua no Controle

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Orações e Suplicas Respondidas

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

Pode Passar o Tempo Mas Continue Forte

2023 · Сингл · Prª Marlete Nascimento

O Senhor É o Nosso Guia