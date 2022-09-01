О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Eva Rossé

Eva Rossé

Альбом  ·  2022

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

#Латинская
Eva Rossé

Артист

Eva Rossé

Релиз Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

#

Название

Альбом

1

Трек Como el Aire

Como el Aire

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:59

2

Трек Soy una Dama

Soy una Dama

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:59

3

Трек Mi Nena Consentida

Mi Nena Consentida

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:59

4

Трек Tomar por un Fulano

Tomar por un Fulano

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

3:23

5

Трек Hoy Tengo Ganas

Hoy Tengo Ganas

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:48

6

Трек Mama Yo Quiero Vivir

Mama Yo Quiero Vivir

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

3:20

7

Трек Mi Gran Tesoro

Mi Gran Tesoro

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

5:07

8

Трек Conmigo Me Engañas

Conmigo Me Engañas

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:36

9

Трек El Balcón

El Balcón

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:52

10

Трек El Barco

El Barco

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

3:38

11

Трек Tu Mandas Mi Rey

Tu Mandas Mi Rey

Eva Rossé

Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1

2:25

Информация о правообладателе: Selec Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 33
332023 · Альбом · Eva Rossé
Релиз Mi Brillante Estrella
Mi Brillante Estrella2023 · Альбом · Ricardo Chaparro
Релиз Amor Bendecido
Amor Bendecido2023 · Альбом · Eva Rossé
Релиз Jesúcristo el Rey de Reyes
Jesúcristo el Rey de Reyes2023 · Сингл · Eva Rossé
Релиз Let It Be
Let It Be2022 · Альбом · Eva Rossé
Релиз Ya No Hay Devolución
Ya No Hay Devolución2022 · Сингл · Eva Rossé
Релиз Juntos
Juntos2022 · Сингл · Eva Rossé
Релиз Compositores Mexicanos, un Toque de Dulzura: Vol 2
Compositores Mexicanos, un Toque de Dulzura: Vol 22022 · Альбом · Eva Rossé
Релиз Feliz Cumpleaños
Feliz Cumpleaños2022 · Сингл · Marce Valero
Релиз Viajar por Tu Piel
Viajar por Tu Piel2022 · Сингл · Marce Valero
Релиз Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 1
Compositores Mexicanos, Guitarra Voz y un Poco + Vol 12022 · Альбом · Eva Rossé
Релиз Sola
Sola2022 · Сингл · Eva Rossé
Релиз Back to Black
Back to Black2020 · Сингл · Eva Rossé

Похожие артисты

Eva Rossé
Артист

Eva Rossé

James Blunt
Артист

James Blunt

Carla Bruni
Артист

Carla Bruni

Jack Savoretti
Артист

Jack Savoretti

Jason Mraz
Артист

Jason Mraz

Oscar Anton
Артист

Oscar Anton

James Morrison
Артист

James Morrison

Shivaree
Артист

Shivaree

Laleh
Артист

Laleh

Colbie Caillat
Артист

Colbie Caillat

Joyce Jonathan
Артист

Joyce Jonathan

Vanessa Carlton
Артист

Vanessa Carlton

Ayo
Артист

Ayo