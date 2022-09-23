О нас

Zespm

Zespm

Альбом  ·  2022

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

#Латинская
Zespm

Артист

Zespm

Релиз Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

#

Название

Альбом

1

Трек Jujuba a Baleia Jubarte

Jujuba a Baleia Jubarte

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

1:37

2

Трек Algo Mais Brilha no Ar

Algo Mais Brilha no Ar

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

3:12

3

Трек Krill É Comida de Baleia

Krill É Comida de Baleia

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

1:43

4

Трек Tartaruga Viva Vale Ouro

Tartaruga Viva Vale Ouro

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

4:10

5

Трек Na Areia da Praia, na Areia do Mar

Na Areia da Praia, na Areia do Mar

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

3:12

6

Трек Sirizinho Veio Ajudar

Sirizinho Veio Ajudar

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

2:01

7

Трек Cavalo Marinho

Cavalo Marinho

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

2:08

8

Трек Estrelas Irmãs

Estrelas Irmãs

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

2:25

9

Трек Olha Que o Mar Tá Quente

Olha Que o Mar Tá Quente

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

2:47

10

Трек Concha É Prova de Carinho

Concha É Prova de Carinho

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

3:17

11

Трек Tem Golfinho no Forró

Tem Golfinho no Forró

Zespm

Amiguinhos da Jubarte Com Tio Zé

2:11

Информация о правообладателе: Zespm
