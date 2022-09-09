О нас

Pedro Nery

Pedro Nery

Сингл  ·  2022

Conselho de um Pai

#Латинская
Pedro Nery

Артист

Pedro Nery

Релиз Conselho de um Pai

#

Название

Альбом

1

Трек Conselho de um Pai

Conselho de um Pai

Pedro Nery

Conselho de um Pai

5:03

Информация о правообладателе: nunca meu rei
Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Livramento
Livramento2023 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Realidade Que a Globo Não Mostra
Realidade Que a Globo Não Mostra2023 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Na Beira do Mar
Na Beira do Mar2023 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Hoje Eu Não Volto pra Casa
Hoje Eu Não Volto pra Casa2022 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Pai Nosso
Pai Nosso2022 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Ja Pode Ventilar
Ja Pode Ventilar2022 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Canetei pela Familia
Canetei pela Familia2022 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Ela Não Vai Me Perdoar
Ela Não Vai Me Perdoar2022 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Promessa de Deus
Promessa de Deus2021 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Atrás das Grades
Atrás das Grades2021 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Coração Bandido
Coração Bandido2021 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Tô Rico
Tô Rico2021 · Сингл · Pedro Nery
Релиз Pro Recalque Bye Bye
Pro Recalque Bye Bye2021 · Сингл · Pedro Nery

