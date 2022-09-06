О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ХОРСКИЙ

ХОРСКИЙ

Сингл  ·  2022

Чужие стали

#Хип-хоп#Русский рэп
ХОРСКИЙ

Артист

ХОРСКИЙ

Релиз Чужие стали

#

Название

Альбом

1

Трек Чужие стали

Чужие стали

ХОРСКИЙ

Чужие стали

3:57

Информация о правообладателе: ХОРСКИЙ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Пьяный наркотик
Пьяный наркотик2025 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз Велась на деньги
Велась на деньги2025 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз Останься образом
Останься образом2025 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз Город дорог
Город дорог2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз Ой мусорок
Ой мусорок2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз Последняя осень
Последняя осень2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз КУПОЛА-КРЕСТЫ
КУПОЛА-КРЕСТЫ2024 · Сингл · #МИФДОБРА
Релиз Больной этим городом
Больной этим городом2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз ПИСЬМО СОЛДАТА
ПИСЬМО СОЛДАТА2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз ТВОИ КРАСНЫЕ ГЛАЗА
ТВОИ КРАСНЫЕ ГЛАЗА2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз ДВОРЫ
ДВОРЫ2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз МАМА
МАМА2024 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз Ты разрушила мечты
Ты разрушила мечты2023 · Сингл · ХОРСКИЙ
Релиз ТЫ ТАНЦУЙ
ТЫ ТАНЦУЙ2023 · Сингл · ХОРСКИЙ

Похожие артисты

ХОРСКИЙ
Артист

ХОРСКИЙ

Fed
Артист

Fed

TAMAN
Артист

TAMAN

КОНДРАТЬЕВ
Артист

КОНДРАТЬЕВ

MARCUS TENSHI
Артист

MARCUS TENSHI

Yachevskiy
Артист

Yachevskiy

ПОЛИКАРПОВ
Артист

ПОЛИКАРПОВ

Пэссо
Артист

Пэссо

Rich A.
Артист

Rich A.

KORESH
Артист

KORESH

TONI ART
Артист

TONI ART

Новый Том
Артист

Новый Том

Kartash
Артист

Kartash