Ишкин оглу

Ишкин оглу

Альбом  ·  2022

Хооннер

#Со всего мира

65 лайков

Ишкин оглу

Артист

Ишкин оглу

Релиз Хооннер

#

Название

Альбом

1

Трек Хооннер

Хооннер

Ишкин оглу

Хооннер

5:27

2

Трек Ораным - Хемчиим

Ораным - Хемчиим

Ишкин оглу

Хооннер

4:24

3

Трек Оолдарым

Оолдарым

Ишкин оглу

Хооннер

3:24

4

Трек Сээн-биле

Сээн-биле

Ишкин оглу

,

Долума Чымбалак

Хооннер

3:53

5

Трек Тывам дээш

Тывам дээш

Ишкин оглу

Хооннер

4:18

6

Трек Ог-буле

Ог-буле

Ишкин оглу

Хооннер

3:48

7

Трек Уелер

Уелер

Ишкин оглу

Хооннер

3:43

8

Трек Игилдээрин уяранчыын

Игилдээрин уяранчыын

Ишкин оглу

Хооннер

4:53

9

Трек Толептиг болуул

Толептиг болуул

Ишкин оглу

Хооннер

4:19

10

Трек Узун чаштыг чараш кыска

Узун чаштыг чараш кыска

Ишкин оглу

Хооннер

3:56

Информация о правообладателе: АялгаMUSIC
