О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

K12

K12

Сингл  ·  2022

Temperamento

#Регги
K12

Артист

K12

Релиз Temperamento

#

Название

Альбом

1

Трек Temperamento

Temperamento

K12

Temperamento

2:35

Информация о правообладателе: k-12 Oficial
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз K12 trap
K12 trap2025 · Сингл · K12
Релиз Me Quieren Muerto
Me Quieren Muerto2024 · Сингл · K12
Релиз Festa de Bandido
Festa de Bandido2024 · Сингл · K12
Релиз Noitada
Noitada2024 · Сингл · Brenner Pinheiro
Релиз Filho da Luz
Filho da Luz2024 · Сингл · K12
Релиз Temperamento Remix
Temperamento Remix2024 · Сингл · K12
Релиз Rip Movimiento Desechable
Rip Movimiento Desechable2024 · Сингл · K12
Релиз Deu Bom
Deu Bom2023 · Сингл · Leyley
Релиз Tan para Mi
Tan para Mi2023 · Сингл · K12
Релиз Miragem
Miragem2023 · Сингл · Leyley
Релиз No Me Jodas
No Me Jodas2023 · Сингл · K12
Релиз Nunca Tiene Money
Nunca Tiene Money2023 · Сингл · K12
Релиз Freestyle 2012
Freestyle 20122023 · Сингл · K12
Релиз Tiraera a N-Fasis
Tiraera a N-Fasis2023 · Сингл · K12

Похожие артисты

K12
Артист

K12

Black Sun Empire
Артист

Black Sun Empire

State of Mind
Артист

State of Mind

Pythius
Артист

Pythius

Disphonia
Артист

Disphonia

Neonlight
Артист

Neonlight

L 33
Артист

L 33

Zomboy
Артист

Zomboy

Kryptomedic
Артист

Kryptomedic

Zombie Cats
Артист

Zombie Cats

Chris Su
Артист

Chris Su

AKOV
Артист

AKOV

Nuklear
Артист

Nuklear