О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Магнэт

Магнэт

Сингл  ·  2022

Вставай

#Рок#Русский рок
Магнэт

Артист

Магнэт

Релиз Вставай

#

Название

Альбом

1

Трек Вставай

Вставай

Магнэт

Вставай

3:39

Информация о правообладателе: Magnet Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Сквозняки
Сквозняки2025 · Сингл · Магнэт
Релиз Такие города
Такие города2024 · Сингл · Магнэт
Релиз Эфир
Эфир2023 · Сингл · Магнэт
Релиз Вставай
Вставай2022 · Сингл · Магнэт
Релиз Планета
Планета2021 · Сингл · Магнэт
Релиз Жизнь
Жизнь2019 · Сингл · Магнэт
Релиз Ток
Ток2019 · Сингл · Магнэт
Релиз 1000 ступень
1000 ступень2018 · Сингл · Магнэт
Релиз На абордаж
На абордаж2018 · Сингл · Привалова Ольга
Релиз #Толькосейчас
#Толькосейчас2018 · Сингл · Магнэт
Релиз Маршруты
Маршруты2017 · Альбом · Магнэт
Релиз Вдох
Вдох2016 · Альбом · Магнэт
Релиз Пой, пока ты
Пой, пока ты2015 · Альбом · Магнэт
Релиз Я без тебя не жил
Я без тебя не жил2015 · Альбом · Магнэт

Похожие альбомы

Релиз Эфир
Эфир2023 · Сингл · Магнэт
Релиз На абордаж
На абордаж2018 · Сингл · Привалова Ольга
Релиз 1000 ступень
1000 ступень2018 · Сингл · Магнэт
Релиз Ток
Ток2019 · Сингл · Магнэт
Релиз Пой, пока ты
Пой, пока ты2015 · Альбом · Магнэт
Релиз Сквозняки
Сквозняки2025 · Сингл · Магнэт
Релиз #Толькосейчас
#Толькосейчас2018 · Сингл · Магнэт
Релиз Жизнь
Жизнь2019 · Сингл · Магнэт
Релиз Такие города
Такие города2024 · Сингл · Магнэт
Релиз Любовь Орлова
Любовь Орлова2019 · Сингл · Валерий Сюткин
Релиз Днесь Христос в Вифлееме раждается
Днесь Христос в Вифлееме раждается1999 · Альбом · иеродиакон Кирилл (Борисевич)
Релиз Время бесконечно
Время бесконечно2018 · Альбом · Владимир Литвинов
Релиз У меня есть только ты
У меня есть только ты2017 · Сингл · Натали
Релиз Яраткан кеше
Яраткан кеше2023 · Сингл · Ильвина

Похожие артисты

Магнэт
Артист

Магнэт

Мумий Тролль
Артист

Мумий Тролль

Вячеслав Бутусов
Артист

Вячеслав Бутусов

Ландыши
Артист

Ландыши

Perfect Service
Артист

Perfect Service

Крокодилли
Артист

Крокодилли

Олег Горшков
Артист

Олег Горшков

5.45
Артист

5.45

Wheeler Walker Jr.
Артист

Wheeler Walker Jr.

Чемодан Гризли
Артист

Чемодан Гризли

Pixel Perfect
Артист

Pixel Perfect

Mahalia Barnes & The Soul Mates
Артист

Mahalia Barnes & The Soul Mates

Егор Тимофеев
Артист

Егор Тимофеев