Landon Jorgenson

Landon Jorgenson

Альбом  ·  2022

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

#Саундтреки
Landon Jorgenson

Артист

Landon Jorgenson

Релиз Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

#

Название

Альбом

1

Трек A New Day

A New Day

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

0:55

2

Трек It's Not a Dream

It's Not a Dream

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

2:29

3

Трек Come With Me

Come With Me

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

2:58

4

Трек God Is Love

God Is Love

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

2:41

5

Трек I Feel It

I Feel It

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

3:10

6

Трек Your Eyes on Me

Your Eyes on Me

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

2:15

7

Трек Don't You Fade

Don't You Fade

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

1:43

8

Трек He Speaks to Me

He Speaks to Me

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

2:46

9

Трек Alone

Alone

Landon Jorgenson

Love Ambition in the Spanish Inquisition (Original Instrumental Score)

3:06

Информация о правообладателе: Devonian Design and Special Effects
Волна по релизу

