Şaban Gürsoy

Şaban Gürsoy

Сингл  ·  2022

Kıvır İsmail

#Фолк
Şaban Gürsoy

Артист

Şaban Gürsoy

Релиз Kıvır İsmail

#

Название

Альбом

1

Трек Kıvır İsmail

Kıvır İsmail

Şaban Gürsoy

Kıvır İsmail

4:34

Информация о правообладателе: Şaban Gürsoy & Rec
Волна по релизу

Волна по релизу


