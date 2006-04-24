О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Moonspell

Moonspell

Альбом  ·  2006

Memorial

Контент 18+

#Рок

29 лайков

Moonspell

Артист

Moonspell

Релиз Memorial

#

Название

Альбом

1

Трек In Memoriam

In Memoriam

Moonspell

Memorial

1:25

2

Трек Finisterra

Finisterra

Moonspell

Memorial

4:08

3

Трек Memento Mori

Memento Mori

Moonspell

Memorial

4:27

4

Трек Son of Earth

Son of Earth

Moonspell

Memorial

1:51

5

Трек Blood Tells

Blood Tells

Moonspell

Memorial

4:08

6

Трек Upon the Blood of Men

Upon the Blood of Men

Moonspell

Memorial

4:55

7

Трек At the Image of Pain

At the Image of Pain

Moonspell

,

Jiří BigBoss Valter

Memorial

4:21

8

Трек Sanguine

Sanguine

Moonspell

Memorial

5:50

9

Трек Proliferation

Proliferation

Moonspell

Memorial

2:40

10

Трек Once It Was Ours!

Once It Was Ours!

Moonspell

Memorial

4:53

11

Трек Mare Nostrum

Mare Nostrum

Moonspell

Memorial

1:56

12

Трек Luna

Luna

Moonspell

,

BRIGIT ZACHER

Memorial

4:42

13

Трек Best Forgotten

Best Forgotten

Moonspell

Memorial

6:48

14

Трек Atlantic (Bonus Track)

Atlantic (Bonus Track)

Moonspell

Memorial

12:42

15

Трек Phantom North (Bonus Track)

Phantom North (Bonus Track)

Moonspell

Memorial

5:45

16

Трек Memento Mori (Live at CC Estúdio) (Bonus Track Live)

Memento Mori (Live at CC Estúdio) (Bonus Track Live)

Moonspell

Memorial

5:12

17

Трек Blood Tells (Live at CC Estúdio) (Bonus Track Live)

Blood Tells (Live at CC Estúdio) (Bonus Track Live)

Moonspell

Memorial

4:56

18

Трек Sanguine (Live at CC Estúdio 2) (Bonus Track Live)

Sanguine (Live at CC Estúdio 2) (Bonus Track Live)

Moonspell

Memorial

6:19

19

Трек Best Forgotten (Live at CC Estúdio 2) (Bonus Track Live)

Best Forgotten (Live at CC Estúdio 2) (Bonus Track Live)

Moonspell

Memorial

6:57

Информация о правообладателе: Alma Mater Records
