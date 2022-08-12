О нас

Shah Farooq

Shah Farooq

Альбом  ·  2022

Raza Janana

#Со всего мира
Shah Farooq

Артист

Shah Farooq

Релиз Raza Janana

#

Название

Альбом

1

Трек Sapa Rata Waya

Sapa Rata Waya

Shah Farooq

Raza Janana

8:03

2

Трек Shin Khali Zar Kwa Radroma

Shin Khali Zar Kwa Radroma

Shah Farooq

Raza Janana

8:03

3

Трек Sro Anngio Na Di Sra

Sro Anngio Na Di Sra

Shah Farooq

Raza Janana

7:37

4

Трек Sta La Ghare Dy Khpal

Sta La Ghare Dy Khpal

Shah Farooq

Raza Janana

13:41

5

Трек Starge Deare Shaista Di

Starge Deare Shaista Di

Shah Farooq

Raza Janana

3:28

6

Трек Sta Por Mro Stargo

Sta Por Mro Stargo

Shah Farooq

Raza Janana

10:35

7

Трек Ta Chi Raqib Ta

Ta Chi Raqib Ta

Shah Farooq

Raza Janana

5:43

8

Трек Tore Tore Starge Di

Tore Tore Starge Di

Shah Farooq

Raza Janana

6:08

9

Трек Yara Da Mohabat Na Gile Di

Yara Da Mohabat Na Gile Di

Shah Farooq

Raza Janana

4:45

10

Трек Yadegi Da Kise Be Andaze

Yadegi Da Kise Be Andaze

Shah Farooq

Raza Janana

10:02

11

Трек Yara Nan Mi Airedale Da Laila Da Bngro

Yara Nan Mi Airedale Da Laila Da Bngro

Shah Farooq

Raza Janana

6:19

12

Трек Yew Me Zargai Lawnai

Yew Me Zargai Lawnai

Shah Farooq

Raza Janana

5:27

13

Трек Zargai Mey Roro Zangawa

Zargai Mey Roro Zangawa

Shah Farooq

Raza Janana

4:42

14

Трек Zma Da Marg Khabar Warky

Zma Da Marg Khabar Warky

Shah Farooq

Raza Janana

9:16

15

Трек Prot Ym Pa Hijran Da Wisal Diwey

Prot Ym Pa Hijran Da Wisal Diwey

Shah Farooq

Raza Janana

4:07

16

Трек Roozhda Kadam Lewany

Roozhda Kadam Lewany

Shah Farooq

Raza Janana

8:44

17

Трек Sabar Wazipa

Sabar Wazipa

Shah Farooq

Raza Janana

4:02

18

Трек Sada Sada Wom Kaliwal wam

Sada Sada Wom Kaliwal wam

Shah Farooq

Raza Janana

10:28

19

Трек Spina Khwla Tar Pezwan Lande

Spina Khwla Tar Pezwan Lande

Shah Farooq

Raza Janana

5:50

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
