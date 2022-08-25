О нас

Anil Bakhsh

Anil Bakhsh

Альбом  ·  2022

Dere Shpy De Tere Ky

#Со всего мира
Anil Bakhsh

Артист

Anil Bakhsh

Релиз Dere Shpy De Tere Ky

#

Название

Альбом

1

Трек Dere Shpy De Tere Ky

Dere Shpy De Tere Ky

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

8:35

2

Трек Gul Pam Na Raze

Gul Pam Na Raze

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

9:40

3

Трек Janan Ne Man

Janan Ne Man

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

6:38

4

Трек Kedare Beawafaye

Kedare Beawafaye

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

5:45

5

Трек Khudai Pa Sabar

Khudai Pa Sabar

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

6:50

6

Трек Khumare Yam

Khumare Yam

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

5:14

7

Трек Maida Bya

Maida Bya

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

4:10

8

Трек Mali Ma Wak

Mali Ma Wak

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

3:42

9

Трек Maida Maida

Maida Maida

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

4:02

10

Трек Nai Guftama

Nai Guftama

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

4:17

11

Трек Na Mane Zare

Na Mane Zare

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

5:38

12

Трек O Nasta Stari

O Nasta Stari

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

4:26

13

Трек Pa Alam Ke Raswa

Pa Alam Ke Raswa

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

7:11

14

Трек Pa Lara Za Maida Maida

Pa Lara Za Maida Maida

Anil Bakhsh

Dere Shpy De Tere Ky

5:14

Информация о правообладателе: Zako Jan
