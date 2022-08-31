О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mehran Shoqi

Mehran Shoqi

Альбом  ·  2022

Sta Raqam Janan

#Со всего мира
Mehran Shoqi

Артист

Mehran Shoqi

Релиз Sta Raqam Janan

#

Название

Альбом

1

Трек Da Kabal Ka Da Laghman Ye

Da Kabal Ka Da Laghman Ye

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

10:02

2

Трек Da Raqib Pa Sang Ke

Da Raqib Pa Sang Ke

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

10:57

3

Трек Da Zarge Par Sar

Da Zarge Par Sar

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

10:12

4

Трек Daa Da Pashton Khwa Watan

Daa Da Pashton Khwa Watan

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

6:55

5

Трек Dase Yo Sarai Dai

Dase Yo Sarai Dai

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

8:31

6

Трек Intezar Waka

Intezar Waka

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

10:39

7

Трек Pr Yare De Khawore Waora

Pr Yare De Khawore Waora

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

6:11

8

Трек Sha Swa Saba

Sha Swa Saba

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

14:38

9

Трек Sta Raqam Janan

Sta Raqam Janan

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

6:44

10

Трек Ta Che Marawar

Ta Che Marawar

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

6:35

11

Трек Tar Laso Ghware Granai

Tar Laso Ghware Granai

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

16:09

12

Трек Waly Kry Nakhry

Waly Kry Nakhry

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

5:28

13

Трек Ye Marawar Janana

Ye Marawar Janana

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

7:18

14

Трек Zama Hear Na Ye

Zama Hear Na Ye

Mehran Shoqi

Sta Raqam Janan

9:17

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dear Zalim Ye
Dear Zalim Ye2024 · Сингл · Mehran Shoqi
Релиз Da Zarghi Pa Ghwasho De
Da Zarghi Pa Ghwasho De2024 · Сингл · Mehran Shoqi
Релиз Zama Da Mina Yara
Zama Da Mina Yara2023 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Rasa Pa Mina Mina
Rasa Pa Mina Mina2023 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Sta Raqam Janan
Sta Raqam Janan2022 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Inqilabe Yar
Inqilabe Yar2022 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Khudaya Sta Ehsan Manam
Khudaya Sta Ehsan Manam2021 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Ghnam Rangh Janana Rasa
Ghnam Rangh Janana Rasa2021 · Альбом · Mehran Shoqi

Похожие артисты

Mehran Shoqi
Артист

Mehran Shoqi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож