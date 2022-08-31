Информация о правообладателе: Zako Jan
Sta Raqam Janan
Другие альбомы исполнителя
Dear Zalim Ye2024 · Сингл · Mehran Shoqi
Da Zarghi Pa Ghwasho De2024 · Сингл · Mehran Shoqi
Zama Da Mina Yara2023 · Альбом · Mehran Shoqi
Rasa Pa Mina Mina2023 · Альбом · Mehran Shoqi
Sta Raqam Janan2022 · Альбом · Mehran Shoqi
Inqilabe Yar2022 · Альбом · Mehran Shoqi
Khudaya Sta Ehsan Manam2021 · Альбом · Mehran Shoqi
Ghnam Rangh Janana Rasa2021 · Альбом · Mehran Shoqi